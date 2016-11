TLC 22:00 bis 22:55 Dokusoap Paranormal Investigation - Geistern auf der Spur Der Axtmörder CDN 2016 Merken Das Geräusch von hohlen Schritten, obwohl kein Mensch im Haus ist, unerklärliche wispernde Stimmen und die grauen Schatten eines körperlosen Wesens - Als paranormale Ermittler in Michigan den Geist eines jungen Mannes jagen, der sich nach einer Familientragödie umgebracht hat, wird einer der Ermittler von einer noch wesentlich dunkleren Macht überwältigt. Außerdem in dieser Folge von "Paranormal Investigation": In Iowa wird ein Ghosthunter-Team, das aus Vater und Tochter besteht, mit der ruhelosen Seele eines Axt-Mörders konfrontiert. Und in Massachusetts ringt der Geist eines alten Schiffskapitäns mit Chefermittler Jack Kenna. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Haunted Case Files