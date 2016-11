TLC 14:45 bis 15:35 Dokusoap Married By Mom & Dad USA 2015 Merken Christina, die jetzt Rollyson-Haas mit Nachnamen heißt, kann es kaum glauben, tatsächlich verheiratet zu sein. Doch nach der Pleite mit Heiratskandidat Nummer eins scheint Tom Haas der Richtige zu sein. Und da ihre Ehe ohne Heimlichkeiten starten soll, erzählt sie Tom auch diese Geschichte. Mitch und Emilys Flitterwochen sind eher ernüchternd. Da Emily ihren Gatten fast nicht kennt, fehlt ihr das Gefühl von Vertrauen und Geborgenheit, das sie dringend braucht. Auch das opulente Honeymoon-Frühstück, das Mitch seiner frischgebackenen Frau kredenzt, ändert daran wenig. Und auch John ist ziemlich angespannt, was seine bevorstehende Hochzeit mit Chandler betrifft. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Married By Mom & Dad