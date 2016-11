VOX 20:15 bis 22:50 Fantasyfilm John Carter - Zwischen zwei Welten USA 2012 2016-11-12 03:45 Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Wir schreiben das Jahr 1871. Der Ex-Soldat John Carter hat dem Krieg den Rücken gekehrt und versucht sich in Arizona als Goldsucher. Auf der Flucht vor den Apachen flüchtet er sich in eine Höhle und trifft dort auf einen galaktischen Thern-Krieger vom Planeten Mars, der Carter sofort angreift. Im Kampf tötet er den Angreifer und wird durch dessen Medaillon zum Mars teleportiert. Durch die dort herrschende Schwerkraftsveränderung erlangt Carter besondere Kräfte, die ihn für die verfeindeten Mars-Völker zu einem wichtigen Krieger machen. Er scheint der Auserwählte zu sein, der die Herrschaft der beiden Völker Helium und Zodanga für die Zukunft sichern und den überaus aggressiven Tharks zu altem Ruhm und Macht verhelfen kann. Doch Carter weigert sich, den brutalen Krieg zu unterstützen. Erst als Heliums Prinzessin Dejah Thoris ihn um Hilfe bittet und er sich immer mehr in die tapfere Schönheit verliebt, scheint er seine Meinung zu ändern und bietet seine Hilfe an... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Taylor Kitsch (John Carter) Lynn Collins (Dejah Thoris) Samantha Morton (Sola) Willem Dafoe (Tars Tarkas) Thomas Haden Church (Tal Hajus) Mark Strong (Matai Shang) Ciarán Hinds (Tardos Mors) Originaltitel: John Carter Regie: Andrew Stanton Drehbuch: Andrew Stanton, Mark Andrews, Michael Chabon Kamera: Dan Mindel Musik: Michael Giacchino Altersempfehlung: ab 12