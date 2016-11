VOX 11:15 bis 12:05 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Die tote Tänzerin USA 2010 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken In einer angesehenen New Yorker Ballettschule wurde die vielversprechende Nachwuchstänzerin Alona ermordet aufgefunden. Nichols (Jeff Goldblum) und Stevens (Saffron Burrows) stoßen gleich zu Beginn ihrer Ermittlungen auf eine ganze Reihe von Verdächtigen. So scheint der Choreograf Ethan Johns (Lorenzo Pisoni) etwas zu verbergen. Jessalyn (Melissa Benoist), die Konkurrentin des Mordopfers fühlte sich von Alona gedemütigt. Und ihr Freund Cole Musgrave (Samuel Smith) war sehr eifersüchtig. Dann stellt sich heraus, dass noch weitere Schüler in Gefahr schweben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Det. Zach Nichols) Kathryn Erbe (Alexandra Eames) Eric Bogosian (Danny Ross) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Stephen Lang (Axel Kaspers) Saffron Burrows (Det. Serena Stevens) Mary Elizabeth Mastrantonio (Capt. Zoe Callas) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Tom DiCillo Drehbuch: Nicole Mirante Kamera: Michael Green Musik: Mike Post