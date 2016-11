VOX 08:50 bis 09:40 Krimiserie Criminal Intent - Verbrechen im Visier Blutspur, Teil 1 USA 2010 2016-11-13 05:55 Stereo 16:9 HDTV Wieder da Live TV Merken Nachdem der Waffenhändler Broidy und seine Geliebte erschossen wurden, nehmen die Detectives Goren (Vincent D'Onofrio) und Eames (Kathryn Erbe) die Ermittlungen auf. Eine Spur führt sie zur Familie eines somalischen Scheichs, der zusammen mit seiner Frau offenbar durch Broidys Schuld zu Tode gekommen war. Goren und Eames finden heraus, dass Captain Ross (Eric Bogosian) im Auftrag des FBI undercover hinter dem Waffenhändler her war. Als auch Ross erschossen wird, schaltet sich Detective Nichols (Jeff Goldblum) in den Fall ein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeff Goldblum (Zach Nichols) Kathryn Erbe (Alexandra Eames) Eric Bogosian (Danny Ross) Leslie Hendrix (Dr. Elizabeth Rodgers) Stephen Lang (Axel Kaspers) Originaltitel: Law & Order: Criminal Intent Regie: Jean de Segonzac Drehbuch: Walon Green Kamera: Michael Green Musik: Mike Post Altersempfehlung: ab 16

