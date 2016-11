RTS Un 22:35 bis 23:30 Sonstiges Section de recherches Diva F 2016 Stereo Untertitel Merken Elisabeth Duval, la célèbre cantatrice, est retrouvée morte au volant de sa voiture dans un ravin sur la haute corniche. Tout laisse penser à un suicide. Alors que la presse s'empare de l'affaire, la SR est sous pression... Pourquoi cette jeune mère, au sommet de sa carrière a-t-elle mis fin à ses jours - Et si on avait maquillé sa mort - In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Xavier Deluc (Martin Bernier) Franck Sémonin (Lucas Auriol) Chrystelle Labaude (Nadia Angeli) Manon Azem (Sara Casanova) Raphaèle Bouchard (Camille) Félicité Chaton (Vicky) Stéphane Soo Mongo (Alex) Originaltitel: Section de recherches Regie: Éric Le Roux Drehbuch: Alexandra Echkenazi, Marie-Alice Gadea, Marc Kressmann, Marie Guilmineau Musik: Davy Bernagoult, Yoann Bernagoult, Christophe Lapinta