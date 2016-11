RTS Un 20:40 bis 21:40 Sonstiges Un air de famille Familles Cino, Allisson et Guex CH Stereo Untertitel Merken Sous les projecteurs, la famille Guex de Boulens (VD), les quatre s?urs Cino de La Chaux-de-Fonds et les Allisson de Provence. Tous n'ont découvert le titre qu'ils devront interpréter que trois semaines avant de se produire sur scène. C'est sur Rolling in the deep d'Adele que la fratrie Guex défendra ses chances. Face à eux, les quatre s?urs Cino se produiront en toute complicité sur Wrecking ball de Miley Cyrus. Quant aux joyeux membres de la famille Allisson, ils transmettront leur énergie avec Tomber la chemise de Zebda. Pour atteindre la finale du 17 décembre, les votes du public compteront à 60% et celui du jury (Lorie Pester et Fraissinet) à 40%. Au sein de chaque trio, seule une famille se qualifiera chaque samedi. L'animateur Sarkis Ohanessian dévoilera à cette occasion le nom de la première famille sélectionnée. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Sarkis Ohanessian Gäste: Gäste: Fraissinet, Lorie Pester