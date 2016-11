RTS Un 14:00 bis 15:05 Sonstiges Léopards pêcheurs du Botswana Merken La vie est dure pour les léopards du parc national de Chobe, au Botswana. Entre les lions et les hyènes, il faut trouver sa place et la concurrence pour la nourriture est féroce. A tel point qu'une mère léopard et ses deux petits ont appris à pêcher pour survivre. In Google-Kalender eintragen