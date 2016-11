Tele 5 20:15 bis 22:10 SciFi-Film Dragon Fighter USA 2003 2016-11-13 18:30 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Sicherheitschef David Carver staunt nicht schlecht, als er gleich am ersten Arbeitstag im streng geheimen Raketensilo von der Absicht seiner neuen Mitbewohner erfährt, aus erst kürzlich entdeckten Geweberesten einen vor ca. tausend Jahren in Südengland verblichenen Drachen zu klonen. Natürlich läuft das Ergebnis des Experiments schon in der ersten halben Stunde feuerspeiend aus dem Ruder und wächst in den verzweigten Katakomben, genährt vom Fleisch unvorsichtiger Biologen, binnen weniger Tage zur kompakten Menschheitsbedrohung heran. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Dean Cain (Capt. David Carver) Kristine Byers (Dr. Meredith Winter) Robert Zachar (Dr. Ian Drackovitch) Marcus Aurelius (Dr. Greg Travis) Robert DiTillio (Kevin Korisch) Vesela Dimitrova (Bailey Kent) Hristo Shopov (Capt. Sergei Petrov) Originaltitel: Dragon Fighter Regie: Phillip J. Roth Drehbuch: Phillip J. Roth, Michael Baldwin Kamera: Todd Barron Musik: Tony Riparetti Altersempfehlung: ab 12