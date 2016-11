Super RTL 21:50 bis 00:05 Komödie Geister all inclusive D 2011 Stereo 20 40 60 80 100 Merken Eigentlich wollte Hotel-Manager Michael Hagen endlich mit seiner Frau Rebecca die Flitterwochen nachholen. Doch sein Chef hat andere Pläne: Michael soll sich auf Mallorca des luxuriösen, aber immer schlechter laufenden Hotels "El Sol" annehmen und herausfinden, warum die ohnehin schon wenigen Gäste immer häufiger Hals über Kopf abreisen. Um seine Frau nicht zu enttäuschen - und seinen Job nicht zu verlieren - verschweigt Michael seinen Auftrag und fliegt mit Rebecca auf die Baleareninsel. Dort angekommen, ernennt er den quirligen Spanier Ramon kurzerhand zum Hotelmanager und versucht verdeckt zu ergründen, warum das Hotel nicht läuft, wie es laufen soll. Michaels Plan, den Auftrag von seiner Frau unbemerkt abzuwickeln, scheint zunächst aufzugehen. Doch dann muss er feststellen, dass es in dem Hotel spukt. Ein trinkfester Geist im Keller ist dabei nur der Anfang. Für den Hotelmanager beginnt nun der Spagat zwischen heimlicher Geisterjagd und romantischen Flitterwochen mit der Liebsten... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Kai Schumann (Michael Hagen) Annette Frier (Rebecca Hagen) Erdogan Atalay (Ramon Vasquez) Florentine Lahme (Julia Sander) Ralph Herforth (Herr Brinkmann) Stefan Weinert (Van Haal) Rosalie Wolff (E. Sanchez) Originaltitel: Geister all inclusive Regie: Axel Sand Drehbuch: Derek Meister Kamera: Axel Sand Musik: Nick Glowna, Siggi Müller Altersempfehlung: ab 6