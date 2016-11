Super RTL 11:30 bis 12:00 Trickserie Angelo! Keine Süßigkeiten für Peter! / Die Ungeziefer-Bande CDN, F, GB 2013 Stereo HDTV Live TV Merken 1. Geschichte: Angelo, Sherwood und Lola sehnen das Wochenende herbei. Ihnen ist es gelungen, dass sie den Schulcomputer nutzen dürfen um ihr geliebtes Videospiel "Hai-Alarm" zu spielen. Allerdings hat Angelo ganz vergessen, dass er auf seinen kleinen Bruder Peter aufpassen muss. Damit Peter die drei nicht beim Spielen von "Hai-Alarm" stört, versuchen sie ihn mit einem Haufen an Süßigkeiten ruhig zu stellen. Dieser Plan geht allerdings nach hinten los und Peter dreht wegen des vielen Zuckers komplett durch... 2. Geschichte: Obwohl seine Eltern es strengstens verboten haben, nimmt Angelo ein Sandwich mit in sein Zimmer um es dort genüsslich zu verspeisen. Leider lässt er Reste übrig, die anfangen zu schimmeln. Das hat zur Folge, dass es in Angelos Zimmer nach kürzester Zeit nur so von Ameisen wimmelt. Wird er das Ungeziefer wieder los, ohne das seine Eltern etwas merken? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Angelo Rules Altersempfehlung: ab 6