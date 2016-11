Super RTL 08:55 bis 09:25 Trickserie Dragons - Auf zu neuen Ufern Ein wahrer Anführer USA 2015 Stereo HDTV Live TV Merken Während Hicks und Astrid auf Erkundungsflug sind, sollte eigentlich Fischbein dafür sorgen, dass Rotzbakke und die Zwillinge nicht allzu viel Unsinn anstellen, doch gerade das ist ihre Lieblingsbeschäftigung. Fischbein gelingt es nicht, sie davon abzuhalten, den letzten Rest vom Riesenhafter Albtraum-Gel für ihre Spielchen zu verwenden. Damit haben sie die Verteidigungsmöglichkeit der Drachenklippe entscheidend geschwächt. Als Hicks zurückkommt, ist er sehr enttäuscht von Fischbein. Nun möchte Fischbein unbedingt beweisen, dass er ein wahrer Anführer sein kann. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: DreamWorks Dragons - Race to the Edge Altersempfehlung: ab 6

