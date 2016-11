RTL Plus 20:15 bis 21:00 Dokusoap Bauer sucht Frau D 2009 Stereo Merken Der erste gemeinsame Tag für Berit und Stefan beginnt. Nach der Hofführung, bei der der 34-Jährige alle Ponys und Pferde mit Namen kennenlernt, muss er der Pferdewirtin helfen, Heuballen von der Weide zu holen. Danach muss das geplante Hoffest vorbereitet werden. Später am Abend nutzt der Schweißer aus Hessen die Gelegenheit zu einer ersten Annäherung. Bei Willi ist Ziegentaufe angesagt: Begleitet von Orgelmusik und einem richtigen Priester werden die jungen Ziegen getauft. Im Anschluss wird tüchtig gefeiert. Willis Frau Karola ist begeistert - nicht nur vom fröhlichen Landleben. Bei Josef und Narumol neigt sich die Hofwoche dem Ende zu. Die Thailänderin muss wieder nach Hause. Die alles entscheidende Frage steht im Raum: Wird aus dem schüchternen Milchbauern und der fröhlichen Haushaltshelferin ein Paar? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Inka Bause Originaltitel: Bauer sucht Frau