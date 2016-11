Pro7 Fun 08:40 bis 10:20 Actionfilm Der Herr des Hauses USA 2005 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Nachdem der Kronzeuge gegen den skrupellosen Gangster Courtland (Turner Stephen Bruton) gewaltsam das Zeitliche segnete, steht der grimmige Texas Ranger Sharp (Tommy Lee Jones) vor der schwersten Aufgabe seines Lebens. Eine Gruppe von Cheerleadern hat nämlich den Mord beobachtet und steht nun ganz oben auf Courtlands Todesliste. Sharp erhält die Aufgabe, im Damenwohnheim einzuziehen und über die Leben der Mädchen zu wachen. Flöhe hüten wäre leichter.

"Critters"-Regisseur Stephen Herek schöpft in seiner neuen Hollywood-Actionkomödie aus der Konfrontation von stoischem Polizeirauhbein und gackernder Tussi-WG maximales Spaß- und Klischeepotential. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Tommy Lee Jones (Roland Sharp) Cedric the Entertainer (Percy Stevens) Christina Milian (Anne) Paula Garcés (Teresa) Monica Keena (Evie) Vanessa Ferlito (Heather) Kelli Garner (Barb) Originaltitel: Man of the House Regie: Stephen Herek Drehbuch: John J. McLaughlin, Robert Ramsey, Matthew Stone Kamera: Peter Menzies Jr. Musik: David Newman Altersempfehlung: ab 12

Jetzt im TV Dauerwerbesendung

Nachrichten

Tele 5 07:00 bis 13:10

Seit 117 Min. Alpenpanorama

Kamerafahrt

3sat 07:30 bis 09:00

Seit 87 Min. Godzilla

SciFi-Film

RTL II 07:30 bis 10:00

Seit 87 Min. Unforgettable

Krimiserie

kabel eins 08:05 bis 09:00

Seit 52 Min.