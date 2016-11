RTL Plus 22:40 bis 23:30 Dokusoap Helfer mit Herz D 2007 Stereo HDTV Merken Jahrelang investierten Wilfried Schröder (52, Rentner) und Ehefrau Johanna (48) alles Ersparte in das alte Haus, das sie gekauft hatten. Doch in nur einer Nacht verlor die Familie ihr gesamtes Hab und Gut. Ein Feuer brach aus und Johanna und Wilfried sowie ihre Kinder Pascal (16), Patrick (15) und Nadine (12) mussten tatenlos mit ansehen, wie ihr geliebtes Zuhause in Flammen aufging. Als ein Bauleiter versprach, das Haus aufzubauen, fasste die verzweifelte Familie Mut, doch er verkalkulierte sich: Nur der Rohbau steht, und das Geld der Familie ist weg. Und der Bauleiter auch, von ihm fehlt jede Spur. Mit dem wenigen, das sie aus den Flammen retten konnte, leben die Fünf nun in einer Garage und einem kaum beheizten Wohncontainer mit einer Grundfläche von 12 qm - und hoffen auf ein Wunder... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Vera Int-Veen Originaltitel: Helfer mit Herz