Hessen 02:30 bis 03:55 Western Winnetou und Old Shatterhand im Tal der Toten Spielfilm, Bundesrepublik Deutschland/ - Jugoslawien/Italien 1968 D, I, JUG 1968 Untertitel Live TV Merken Spielfilm, Bundesrepublik Deutschland/ Jugoslawien/Italien 1968 Heimtückische Banditen überfallen das US-Fort Dawson, um die Kriegskasse der Armee zu rauben. Major Kingsley kann das Gold in Sicherheit bringen, ehe er schwer verletzt in den Armen seines Freundes Winnetou stirbt. Vor dem Armeegericht wird der Verschollene jedoch beschuldigt, die Kriegskasse veruntreut und sich klammheimlich nach Mexiko abgesetzt zu haben. Kingsleys hübsche Tochter Mabel will die Ehre ihres Vaters wiederherstellen und bewirkt eine Unterbrechung des Verfahrens um sechzig Tage. Sie befindet sich in Besitz eines Briefes, in dem ihr der Major das Versteck des Goldes mitteilt. Beschützt von Old Shatterhand und seinem Blutsbruder Winnetou, macht die unerschrockene junge Frau sich auf den beschwerlichen Weg zu jenem Furcht erregenden Ort, an den sich normalerweise kein Sterblicher vorwagt. Auf diese Gelegenheit hat der Schurke Murdock nur gewartet. Um den Brief an sich zu reißen, stellt er Old Shatterhand und Winnetou eine Falle. Zu allem Überfluss befinden sich die Sioux-Indianer auf dem Kriegspfad. In den giftigen Dämpfen des Tals des Todes kommt es zur entscheidenden Schlacht. - In diesem Western-Abenteuer nach Motiven von Karl May müssen Pierre Brice als Winnetou und Lex Barker als Old Shatterhand die Ehre einer jungen Frau retten, deren Vater zu Unrecht des Goldraubs bezichtigt wird. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre Brice (Winnetou) Lex Barker (Old Shatterhand) Karin Dor (Mabel Kingsley) Rik Battaglia (Murdock) Eddi Arent (Lord Castlepool) Ralf Wolter (Sam Hawkens) Clarke Reynolds (Capt. Cummings) Originaltitel: Winnetou und Shatterhand im Tal der Toten Regie: Harald Reinl Drehbuch: Alex Berg, Harald Reinl Kamera: Ernst W. Kalinke Musik: Martin Böttcher Altersempfehlung: ab 12

