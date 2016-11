Hessen 05:45 bis 06:15 Magazin Sehen statt Hören Wochenmagazin für Hörgeschädigte Das 3. Jugendfestival in Stuttgart D 2016 2016-11-12 07:20 Untertitel Live TV Merken * Das 3. Jugendfestival in Stuttgart Rundum gut informiert werden über eine große Bandbreite an Themen - das verspricht auch das 3. Jugendfestival in Stuttgart. Sehen statt Hören sieht sich um und begleitet eine Besucherin und Referentin bei ihrem ersten großen Vortrag. Abenteuer in Kambodscha, Terror, Zeugen Jehovas, die Fortpflanzung in der Tierwelt, Stressbewältigung, taube Flüchtlinge in Deutschland, der Wandel der Gebärdensprache, die AFD - das sind nur einige der Vortragsthemen, die auf dem Jugendfestival in Stuttgart behandelt werden. Und diese bunte Mischung interessiert viele: Rund 1.000 Besucher aus Deutschland und der ganzen Welt sind gekommen - ein toller Erfolg für das junge Organisationsteam. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Sehen statt Hören