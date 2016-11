ZDF 02:20 bis 04:05 Erotikfilm Sea of Love - Melodie des Todes USA 1989 Stereo Untertitel 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Eine Mordserie schockt New York. Die Opfer sind Männer, die über poetische Kontaktanzeigen in eine Falle geraten sind. Am Tatort liegt jeweils der schmalzige Oldie "Sea of Love" auf dem Plattenteller. Frank Keller (Al Pacino), ein abgebrühter und desillusionierter Polizist, übernimmt die Ermittlungen. Um den Täter zu ködern, gibt er selbst ein lyrisches Inserat auf, in dem er um ein einsames Frauenherz wirbt. Neben anderen Damen, die Franks Anzeige beantworten, meldet sich auch die geheimnisvolle Blondine Helen (Ellen Barkin). Doch als Frank mit ihr anbandeln will, lässt sie ihn abblitzen. Frank aber stellt ihr nach, teils weil er Helen verdächtigt, vor allem jedoch weil er ihr verfallen ist. Während die Beweise gegen Helen immer erdrückender werden, sieht sich Frank zusehends mitgerissen in einen Strudel von Leidenschaft und Todesangst. Es gibt Filme, die sich auch bei wiederholtem Betrachten nicht abnutzen. "Sea of Love" ist auch dann noch spannend, wenn man die Auflösung bereits kennt. Das ist in erster Linie der Verdienst der beiden hervorragenden Darsteller. Oscarpreisträger und Charakterstar Al Pacino brilliert als ausgebrannter Polizist, der in einen mörderischen Konflikt zwischen Pflicht und Gefühl gerät und sich in ein schwindelerregendes Katz-und-Maus-Spiel mit seiner Hauptverdächtigen verwickelt. Ellen Barkin, die das Kinopublikum erstmals an der Seite von Dennis Quaid in "The Big Easy" eroberte, gelingt es, dem Stereotyp der blonden Femme fatale attraktive neue Seiten abzugewinnen. Wenn sie und Pacino sich - in einer der besten Szenen des Films - in einem dieser typischen, 24 Stunden lang geöffneten New Yorker Delikatessenläden treffen und über eine Kühltruhe hinweg Blicke kreuzen, ist das Erotik pur. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Al Pacino (Det. Frank Keller) Ellen Barkin (Helen Cruger) John Goodman (Det. Sherman Touhey) Michael Rooker (Terry) William Hickey (Frank Keller sen.) Richard Jenkins (Gruber) Paul Calderon (Serafino) Originaltitel: Sea of Love Regie: Harold Becker Drehbuch: Richard Price Kamera: Ronnie Taylor Musik: Trevor Jones Altersempfehlung: ab 16