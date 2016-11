ZDF 00:35 bis 02:20 Actionfilm Ein Vogel auf dem Drahtseil USA 1990 Stereo Untertitel 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Die New Yorker Anwältin Marianne Graves (Goldie Hawn) muss auf dem Weg nach Detroit an einer Tankstelle anhalten. Der Angestellte erinnert sie an ihren Ex-Freund Rick Jarmin (Mel Gibson), der vor 15 Jahren ums Leben kam. Als sie noch einmal umkehrt, um sich zu vergewissern, wird der Mann gerade von Gangstern beschossen. Gemeinsam flüchten sie vor den Kriminellen, deren Auftraggeber der frisch aus dem Gefängnis entlassene Drogenmafioso Eugene Sorensen (David Carradine) ist . In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Mel Gibson (Richard ?Rick? Jarmin) Goldie Hawn (Marianne Graves) David Carradine (Eugene Sorenson) Bill Duke (Albert Diggs) Stephen Tobolowsky (Joe Weyburn) Joan Severance (Rachel Varney) Jeff Corey (Lou Baird) Originaltitel: Bird on a Wire Regie: John Badham Drehbuch: David Seltzer, Louis Venosta, Eric Lerner Kamera: Robert Primes Musik: Hans Zimmer Altersempfehlung: ab 12