ZDF 20:15 bis 21:45 Krimi Der Kommissar und das Meer Für immer Dein D, S 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Robert Anders (Walter Sittler) und Emma Winarve (Frida Hallgren) sind auf einer Neujahrsfeier zu Gast, bei der die Verlobung von Mats und Lena verkündet wird. Das junge Paar wird noch in derselben Nacht erschossen. Robert und sein Team nehmen die Ermittlungen auf. Am Tatort werden keinerlei Wertgegenstände gefunden. Doch Robert ist sich sicher, dass die Tat nur als Raubüberfall getarnt wurde, denn zwei Jahre zuvor ereignete sich an demselben Ort im Wald bereits ein anderer Mord. - Gemütlicher Samstagskrimi Bildergalerie Schauspieler: Walter Sittler (Robert Anders) Inger Nilsson (Ewa Svensson) Andy Gätjen (Thomas Wittberg) Frida Hallgren (Emma Winarve) Henrik Lundström (Andy Torwald) Björn Floberg (Birger Kalström) Mikael Birkkjaer (Martin Levander) Originaltitel: Der Kommissar und das Meer Regie: Miguel Alexandre Drehbuch: Annette Hess Kamera: Miguel Alexandre Musik: Wolfram de Marco