Sat.1 02:15 bis 04:05 Komödie Der Chaos-Dad USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV 20 40 60 80 100 Merken Multitalent Adam Sandler sorgt als Chaos-Dad für Schenkelklopfer. Als Lebemann Donny erfährt, dass er 43.000 Dollar Steuerschulden hat und quasi mit einem Bein im Knast steht, überlegt er fieberhaft, wie er sich aus der Misere befreien kann. Schließlich fällt ihm ein, dass er einen Sohn hat: Todd, ein erfolgreicher Geschäftsmann, der kurz vor der Hochzeit mit der reichen Jamie steht. Donny beschließt, die Vater-Sohn-Beziehung aufzufrischen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Donny) Andy Samberg (Todd) Leighton Meester (Jamie) Vanilla Ice (Er selbst) Susan Sarandon (Mary McGarricle) James Caan (Vater McNally) Milo Ventimiglia (Chad) Originaltitel: That's My Boy Regie: Sean Anders Drehbuch: David Caspe Kamera: Brandon Trost Musik: Rupert Gregson-Williams Altersempfehlung: ab 16

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 364 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 179 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 134 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 94 Min.