Sat.1 20:15 bis 22:30 Komödie Urlaubsreif USA 2014 2016-11-13 12:55 Dolby Digital HDTV Free-TV Premiere 20 40 60 80 100 Merken Das Duo Adam Sandler und Drew Barrymore in einem amüsanten Urlaubs-Comedy. Jim (Adam Sandler), ein alleinerziehender Vater von drei Töchtern, und Lauren, die alleinerziehende Mutter von zwei Söhnen, merken gleich beim ersten Date, dass aus ihnen nie ein Paar wird. Doch dann landen die beiden durch einen unglücklichen Zufall mit ihren Kindern im selben Hotelzimmer in Südafrika. Der Urlaub wird zu einer echten Herausforderung für alle Beteiligten … Sympathischer Spaß für die ganze Familie. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Adam Sandler (Jim) Drew Barrymore (Lauren) Kevin Nealon (Eddy) Terry Crews (Nickens) Wendi McLendon-Covey (Jen) Emma Fuhrmann (Espn) Bella Thorne (Hilary) Originaltitel: Blended Regie: Frank Coraci Drehbuch: Ivan Menchell, Claire Sera Kamera: Julio Macat Musik: Rupert Gregson-Williams