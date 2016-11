MDR 22:30 bis 00:30 Boxen Sport im Osten: Boxen Live 2016 Stereo Untertitel Live 16:9 HDTV Live TV Merken Robert Stieglitz als Pflichtherausforderer will in Magdeburg dem Franzosen Mehdi Amar den traditionsreichen Europameistertitel im Halbschwergewicht abnehmen. In der heimischen GETEC Arena stellt sich der zweimalige Weltmeister im Super-Mittelgewicht einer ganz großen Aufgabe. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: René Kindermann