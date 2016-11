MDR 20:15 bis 22:15 Show Henne, Cohrs & Co Humor aus Ost und West D 2016 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Merken Berufe gibt es eine Menge, doch den richtigen zu finden, das ist eine Kunst. Comedian Volker "Zack" Michalowski hat mittlerweile seine Bestimmung gefunden, doch in der neuen Ausgabe von "Henne, Cohrs & Co" schaut er gerne mal über den Tellerrand und vor allem ganz tief in die Fernseharchive aus Ost und West. Dabei hat er die besten und lustigsten Sketche rund um die Berufswelt gefunden: Freuen Sie sich auf amüsante Geschichten von skurrilen Zauberern, schwarzhumorigen Ärzten, treudoofen Sekretärinnen, bekloppten Unternehmern und aufmüpfigen Kellnern. Das ganze wieder starbesetzt mit den Besten der Besten: Eberhard Cohrs, Rolf Herricht, Hans-Joachim Preil, Helga Hahnemann, Harald Juhnke, Dieter Hallervorden, Peter Frankenfeld und vielen mehr. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: Volker "Zack" Michalowski Gäste: Gäste: Eberhard Cohrs, Rolf Herricht, Hans-Joachim Preil, Helga Hahnemann, Harald Juhnke, Dieter Hallervorden, Peter Frankenfeld Originaltitel: Henne, Cohrs & Co.