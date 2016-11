MDR 14:25 bis 15:55 Show Meine Schlagerwelt Musikgeschichten mit Olaf, dem Flipper D 2015 Stereo Untertitel 16:9 HDTV Live TV Merken Der deutsche Schlager - das ist Musik für Jung und Alt, das ist Musik mit einer riesengroßen Fangemeinde und einer unter ihnen ist er: Olaf, der Flipper. Als Jugendlicher sang er für amerikanische Soldaten Songs von Elvis oder rockte zu Peter Kraus. Kaum zu glauben, dass Olaf Malolepski sein Herz dann aber an den Schlager verlor. 44 Jahre gehörte er zu dem Erfolgstrio "Die Flippers" und seit knapp vier Jahren wandelt er auf Solopfaden. Olaf, der Flipper hat somit fast 50 Jahre Musikgeschichte erlebt. In "Meine Schlagerwelt - Musikgeschichten mit Olaf, dem Flipper" erzählt der 68-jährige Flipper interessante Geschichten aus dieser bunten Welt und verrät einige Anekdoten über Kollegen und Stars wie Peter Kraus, Die Schäfer, Andrea Berg, Karel Gott, Ute Freudenberg, Semino Rossi, Nicole, Roland Kaiser, Mary Roos und viele mehr. "Meine Schlagerwelt - Musikgeschichten mit Olaf, dem Flipper" - das sind 90 Minuten gute Musik, hochkarätige Stars, kurzum: ein Abend voller Hits. Einfach Weltklasse!. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Peter Kraus, Die Schäfer, Andrea Berg, Karel Gott, Ute Freudenberg, Semino Rossi, Nicole, Roland Kaiser, Mary Roos Originaltitel: Meine Schlagerwelt