MDR 05:25 bis 06:55 Western Cat Ballou - Hängen sollst du in Wyoming USA 1965 Nach einem Roman von Roy Chanslor Untertitel 16:9 HDTV Live TV 20 40 60 80 100 Merken Wilder Westen. Die junge Catharine Cat Ballou (Jane Fonda) kehrt nach ihrer Ausbildung auf die Ranch ihres Vaters Frankie Ballou (John Marley) zurück um im unwirtlichen Wyoming eine Stelle als Lehrerin anzutreten. Noch während der Bahnfahrt verhilft sie unabsichtlich den beiden gesuchten Gangstern Clay Boone (Michael Callan) und Uncle Jed (Dwayne Hickman) zu Flucht. Später, auf der Ranch angekommen, muss sie erfahren, dass ihr Vater von einem ruchlosen Investor bedrängt wird, der den Revolverhelden Strawn (Lee Marvin) aufgeboten hat, um den renitenten Rancher von seinem Grund und Boden zu vertreiben. Als nach einiger Zeit Cat auf einer Tanzveranstaltung wieder auf Clay und Uncle trifft, schlägt sie vor, sie zum Schutz ihres Vaters zu engagieren. Die beiden Gestalten willigen ein, stellen aber zur Bedingung, dass Cat zur Verstärkung einen echten Revolverhelden anheuern muss. Sie erinnert sich darauf der Geschichten von Kid Shelleen (ebenfalls: Lee Marvin), einem gnadenlosen Pistolero, dem sie einen Brief mit 50 Dollar und dem Angebot, in ihre Dienste zu treten, zukommen lässt. Shelleen taucht dann tatsächlich auf. Allerdings ist er kein strahlender Revolverheld, sondern ein daueralkoholisiertes Wrack, das mit seiner Pistole noch nicht einmal eine Scheunenwand zu treffen vermag. Später erhält Cat die Nachricht, dass ihr Vater von Strawn ermordet worden ist. Von nun an nimmt die junge Frau das Heft in die Hand und startet mit ihrer komischen Truppe einen Vergeltungsraubzug. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Fonda (Cat Ballou) Lee Marvin (Shelleen/Strawn) Michael Callan (Clay Boone) Dwayne Hickman (Jed Beaumont) Nat "King" Cole (Sänger) Stubby Kaye (Sänger) Tom Nardini (Jackson Two-Bears) Originaltitel: Cat Ballou Regie: Elliot Silverstein Drehbuch: Walter Newman, Frank R. Pierson Kamera: Jack A. Marta Musik: Frank DeVol Altersempfehlung: ab 12