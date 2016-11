ZDF neo 02:40 bis 04:10 Thriller Suspect Zero - Im Auge des Mörders USA 2004 Stereo 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Packender Mystery-Thriller mit Ben Kingsley und Carrie-Anne Moss: Ungewöhnliche Serienmorde stellen den FBI-Agenten Mackelway vor ein Rätsel. Als der Killer ihm sogar Tipps zukommen lässt, wird der Fall plötzlich persönlich. Die Spur führt den Ermittler zu einem ehemaligen Agenten, der in der Lage ist, sich in Zielpersonen hineinzuversetzen. Durch seine paranormale Gabe ist er dem FBI stets einige Schritte voraus. Plötzlich verschwimmt die Grenze zwischen Jäger und Gejagtem. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Aaron Eckhart (Thomas Mackelway) Ben Kingsley (Benjamin O'Ryan) Carrie-Anne Moss (Fran Kulok) Harry Lennix (Rich Charleton) Kevin Chamberlin (Harold Speck) Keith Campbell (Raymond Starkey) Chloe Russell (Loretta) Originaltitel: Suspect Zero Regie: E. Elias Merhige Drehbuch: Zak Penn, Billy Ray Kamera: Michael Chapman Musik: Clint Mansell Altersempfehlung: ab 16

