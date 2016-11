ZDF neo 23:35 bis 01:05 Krimi Der Zodiac-Killer USA 2005 Stereo 16:9 Dolby Digital 20 40 60 80 100 Merken 1969. Die brutalen Morde eines Serienkillers erschüttern eine ländliche Region im Süden der USA. Zunächst hat es der Täter auf Liebespaare beim nächtlichen Schäferstündchen abgesehen. Doch mit der Zeit werden die Opfer immer wahlloser ausgesucht. Der Polizei hinterlässt der Täter jeweils kryptische Nachrichten, was ihm bald den Spitznamen "Zodiac Killer" einbringt. Insbesondere der junge Sergeant Parish (Justin Chambers) kniet sich in die Ermittlungsarbeiten und verliert über der erbitterten Mördersuche fast seine Familie. Atmosphärisch inszenierter und gut gespielter Cop-Thriller, der auf Tatsachen beruht. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Justin Chambers (Insp. Matt Parish) Robin Tunney (Laura Parish) Rory Culkin (Johnny Parish) William Mapother (Dale Coverling) Marty Lindsey (Zodiac-Killer) Rex Linn (Jim Martinez) Philip Baker Hall (Frank Perkins) Originaltitel: The Zodiac Regie: Alexander Bulkley Drehbuch: Kelly Bulkley, Alexander Bulkley Kamera: Denis Maloney Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 16