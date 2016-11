ZDF neo 17:25 bis 18:05 Krimiserie Monk Mr. Monk und die entführte Großmutter USA 2004 Stereo 16:9 HDTV Merken Als die Jurastudentin Julie vom Joggen nach Hause kommt, sieht sie voller Schrecken, wie ihre Grossmutter gerade entführt wird. Die Polizei tappt im Dunkeln, deswegen engagiert sie Mister Monk. Da sie aber kein Geld hat, um ihn zu bezahlen, verspricht sie ihm, ihn wieder in den Polizeidienst zu bringen. Monk ist begeistert über diesen Deal. Tatsächlich gibt es eine völlig absurde Lösegelderpressung der Entführer, und kurz darauf kommt Julies Grossmutter wieder frei. Doch damit ist der Fall keineswegs gelöst und Monk noch nicht wieder im Polizeidienst. Er bekommt zwar eine faire Chance, aber er steht sich selbst im Weg. Nicht so bei der Lösung dieses Falles: Monk findet heraus, dass Julie auf einem Flyer bekannt gegeben hat, ihrer Grossmutter sei eine Katze zugelaufen. Das Foto zeigte die Katze auf einem unglaublich wertvollen antiken Stuhl, was auch die Antiquitätenhändler Carol und Harold Maloney bemerkten. Ein ziemlich brillanter Plan ergab sich daraus, und dieser wäre wohl nie geahndet worden - gäbe es da nicht Monk. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Tony Shalhoub (Adrian Monk) Ted Levine (Captain Leland Stottlemeyer) Jason Gray-Stanford (Lt. Randall Disher) Bitty Schram (Sharona Fleming) Rachel Dratch (Julie Parlo) Eden Rountree (Carol Maloney) Currie Graham (Harold Maloney) Originaltitel: Monk Regie: Tony Bill Drehbuch: Joe Toplyn, Hy Conrad Kamera: Anthony R. Palmieri Musik: Jeff Beal Altersempfehlung: ab 6