MDR 02:15 bis 03:40 Liebesfilm Ein schöner November I, F 1969 Nach einer Vorlage von Ercole Patti Live TV 20 40 60 80 100 Merken Um der Verstorbenen zu gedenken, fährt Nino, wie jedes Jahr am 2. November, mit seiner Mutter und dem kleinen Bruder auf das Familiengut Zafferá bei Palermo. Doch dieser November soll für Nino ein ganz besonderer werden. Er erlebt die erste Liebe, aber auch die bitterste Enttäuschung, und schaut dabei erstmals hinter die gutbürgerliche Fassade seiner sittenstrengen Verwandtschaft. Palermo, 2. November. Alljährlich, so ist der Brauch, werden in der Nacht vom 1. zum 2. November Geschenke versteckt, die angeblich von den Verstorbenen stammen. Der 17-jährige Nino (Paolo Turco) findet in diesem Jahr die Armbanduhr seines Vaters, ein Zeichen dafür, dass man ihn für erwachsen hält. Anschließend fahren Nino, seine Mutter Elisa (Danielle Godet) und der kleine Bruder Umberto (Pasquale Fortunato) auf das Gut Zafferá bei Palermo, um im Kreise der ganzen Familie diesen Tag zu begehen. Kritisch beobachten die fast erwachsenen Cousins und Cousinen die Verwandtschaft, die nach außen Wohlanständigkeit zur Schau trägt, hinter der gutbürgerlichen Fassade jedoch recht lockere Sitten an den Tag legt. Deshalb sieht auch Nino keinen Grund zu verhehlen, wie sehr er seine schöne Tante Cettina (Gina Lollobrigida) begehrt. Trotz ihrer Ehe mit Biagio (Gabriele Ferzetti) ist Cettina Liebesabenteuern nicht abgeneigt und gibt schließlich auch dem stürmischen Werben ihres Neffen nach. Für Nino wird es mehr als "Ein schöner November". Doch dann schenkt Cettina auch Sasa (André Laurence) ihre Gunst, und Nino wird von wahnsinniger Eifersucht geplagt. Am Ende aber beugt auch er sich den Konventionen und heiratet die ihm bestimmte Frau, seine Cousine Giulietta (Isabella Savona). Zu schnell, so meint sein Cousin Momo (Jean Maucorps), hat Nino die ihm abverlangte Lektion gelernt. Ambitioniert, in atmosphärisch dichten Bildern, gewährt Regisseur Mauro Bolognini einen Einblick in die morbide Struktur einer sizilianischen großbürgerlichen Familie. In den Hauptrollen spielen Gina Lollobrigida mit sehr sinnlicher Ausstrahlung, André Laurence, Gabriele Ferzetti und Paolo Turco. Starkomponist Ennio Morricone schrieb die Filmmusik. Die literarische Vorlage ist ein Roman von Ercole Patti. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Gina Lollobrigida (Cettina) Gabriele Ferzetti (Biagio) André Lawrence (Sasa) Paolo Turco (Nino) Danielle Godet (Elisa) Margarita Lozano (Amalia) Isabella Savona (Giulietta) Originaltitel: Un bellissimo novembre Regie: Mauro Bolognini Drehbuch: Lucia Drudi Demby, Antonio Altoviti, Henry Vaughan Kamera: Armando Nannuzzi Musik: Ennio Morricone

Jetzt im TV Sendepause

Sonstiges

KI.KA 21:00 bis 06:00

Seit 363 Min. Infomercials

Nachrichten

Super RTL 00:05 bis 05:00

Seit 178 Min. Deutschland tanzt

Show

ProSieben 00:50 bis 04:15

Seit 133 Min. Sendepause

Sonstiges

Eurosport 01:30 bis 08:30

Seit 93 Min.