RTL Passion 02:45 bis 03:30 Serien Providence Schicksalsnacht USA 2001 Merken In dieser Nacht hat jeder der Hansens ein ganz besonderes Erlebnis. Um ihren Patienten, den Hypochonder Harry, zu besuchen macht sich Sydney auf den Weg in die Klinik. Doch Harry hat die Klinik schon verlassen, und in seinem Bett liegt Eleanor. Die Krebspatientin wird nur noch von ihrer Hoffnung am Leben gehalten, ihre Tochter Sophie wieder zu sehen. Leider ist diese schon vor elf Jahren gestorben und so gibt sich Sydney alle Mühe, die letzten Stunden von Eleanor zu erleichtern. Joanie geht derweil für Syd auf einen Pharmaziekongress, um wichtige Medikamentenproben mitzunehmen. Unglücklicherweise wird sie für eine Prostituierte gehalten und kommt mit drei Professionellen ins Gefängnis. Auf geschickte Art und Weise kann sie die drei in nur einer Nacht von ihrem Job abbringen. Robbie soll unterdessen in einer dubiosen Bar eine Kiste Whiskey abliefern. Dort gerät er nicht nur in ein nächtliches Pokerspiel, sondern läuft durch sein übermäßiges Glück auch Gefahr, von der Mafia gelyncht zu werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Melina Kanakaredes (Dr. Sydney Hansen) Mike Farrell (Dr. Jim Hansen) Seth Peterson (Robbie Hansen) Paula Cale (Janice ?Joanie? Hansen) Concetta Tomei (Lynda Hansen) Eileen Ryan (Eleanor Walters) Lawrence Pressman (Dr. Clemens) Originaltitel: Providence Regie: Bob DeLaurentis Drehbuch: John Masius, John Masius, Tim Kring Musik: Bennett Salvay, W.G. Snuffy Walden

