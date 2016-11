RTL Passion 22:25 bis 02:00 Musikfilm Denn meine Liebe ist unsterblich IND 2000 20 40 60 80 100 Merken Narayan Shankar ist Rektor der Eliteschule Gurukul. In dieser Funktion wacht er darüber, dass Tradition, Ehre und Disziplin an seiner Schule gewahrt und geachtet werden. Veränderungen gegenüber ist er daher sehr skeptisch. Im neuen Schuljahr kommen Vikram, Sameer und Karan als neue Schüler nach Gurukul. Die drei sind voller Lebensfreude und verlieben sich schon bald zum ersten Mal. Doch auch die Liebe verstößt gegen die Regeln der Eliteschule: Wie ein altes Gerücht besagt, musste einst ein hervorragender Schüler Gurukul verlassen. Dessen einziger Fehler war es, sich in die Tochter von Narayan Shankar zu verlieben. Megha, das einzige Kind des Rektors, wählte daraufhin den Freitod - sie konnte die Liebe ihres Lebens nicht vergessen. Erst als der neue Musiklehrer Raj Aryan Malhotra in Gurukul erscheint, erfährt die Schule einen leichten Wandel: So ermuntert Raj die drei Schüler zu ihrer Liebe zu stehen und dafür zu kämpfen. Doch das erweist sich als äußerst kompliziert: Ishika, die Tochter reicher Eltern, ist unnahbar und lässt Vikram regelmäßig abblitzen, Sanjana ist bereits vergeben und sieht in Sameer nur einen guten Freund. Auch Karan ergeht es nicht besser, seine Angebetete Kiran ist verheiratet und wartet seit zwei Jahren auf ihren vermissten Ehemann. Sogar dem strengen Rektor kann Raj einige Zugeständnisse abtrotzen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Amitabh Bachchan (Narayan Shankar) Shah Rukh Khan (Raj Aryan Malhotra) Uday Chopra (Vikram Kapoor / Oberoi) Jugal Hansraj (Sameer Sharma) Jimmy Shergill (Karan Choudhry) Shamita Shetty (Ishika Dhanrajgir) Kim Sharma (Sanjana) Originaltitel: Mohabbatein Regie: Aditya Chopra Drehbuch: Aditya Chopra Kamera: Manmohan Singh Musik: Jatin Pandit, Lalit Pandit Altersempfehlung: ab 6