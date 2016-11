RTL Passion 17:10 bis 18:00 Serien Saving Hope Auferstanden von den Toten CDN 2013 Merken Direkt am ersten Arbeitstag nach seinem Koma werden Dr. Charlie Harris und Dr. Alex Reid Zeugen einer Schießerei. Sofort alarmieren sie den Notarzt und kümmern sich um die Erstversorgung der getroffenen Opfer, die in die Notaufnahme des Hope Zion eingeliefert werden. Dr. Joel Goran, der gerade frisch zum Chef der Chirurgie befördert wurde, entdeckt bei einer jungen Frau eine Schusswunde, die diese gar nicht bemerkt hat und eigentlich wegen ihres kleinen Sohnes im Krankenhaus ist. Doch es handelt sich um einen Steckschuss, die Kugel droht zu wandern. Gemeinsam mit Charlies Ex-Frau Dr. Dawn tut Joel alles, um die Patientin zu retten. Derweil kümmert sich Alex um eine Jugendliche, die versucht hat, sich das Leben zu nehmen. Die Ärzte findet sie mit einer Überdosis Drogen vor und stellen schnell fest, dass die junge Patientin eine neue Leber braucht. Obwohl Charlie sich von seinem Koma erholt hat und wieder in die Arbeitswelt zurückgekehrt ist, wird er auf dem Flur plötzlich von einem Komapatienten um Hilfe gebeten. Er kann weiterhin mit Sterbenden und Toten sprechen... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Erica Durance (Dr. Alex Reid) Daniel Gillies (Dr. Joel Goran) Huse Madhavji (Dr. Shahir Hamza) Julia Taylor Ross (Dr. Maggie Lin) Kristopher Turner (Dr. Gavin Murphy) Michelle Nolden (Dr. Dawn Bell) Benjamin Ayres (Dr. Zachary Miller) Originaltitel: Saving Hope Regie: David Wellington Drehbuch: Morwyn Brebner Kamera: Gary Koftinoff Musik: Gary Koftinoff