RTL Passion 14:50 bis 15:35 Serien A.D.: Rebellen und Märtyrer Er ist nicht hier USA 2015 Merken Jesu Grab ist geöffnet und sein Leichnam verschwunden. Pilatus und Hohepriester Kajaphas nehmen an, dass die Jünger den Körper von ihrem Messias gestohlen haben. Sie setzen alles daran, sie zu verfolgen und ihn zurückzuholen. Doch die Jünger reisen nach Galilea, wo Jesus bereits mit einer bedeutsamen Mission auf sie wartet... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Juan Pablo Di Pace (Jesus) Adam Levy (Simon Petrus) Greta Scacchi (Maria) Richard Coyle (Kajaphas) Vincent Regan (Pontius Pilatus) James Callis (Herodes Antipas) Chipo Chung (Maria Magdalena) Originaltitel: A.D. The Bible Continues Regie: Ciaran Donnelly Drehbuch: Simon Block Kamera: Tim Fleming Altersempfehlung: ab 16