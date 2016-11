Simone realisiert nicht, dass sie in ihrer Verzweiflung um Jennys Verschwinden, auch Vanessa zu verlieren droht. Enttäuscht und verletzt will Vanessa Essen verlassen. Als Simone davon erfährt, wird sie am Telefon Zeuge eines Verkehrsunfalls. Vor dem Zentrum angekommen, glaubt Simone, jetzt auch Vanessa für immer verloren zu haben. Deniz erkennt, dass Marian in seiner Trauer um Jenny gefangen ist. In seinem Versuch, Marian aufzurütteln, erfährt er von der besonderen Bedeutung Jessicas für Marian. Da er selbst keinen Zugang mehr zu seinem Vater findet, bittet er schließlich Jessica um Hilfe. In Google-Kalender eintragen