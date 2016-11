SAT.1 Emotions 23:45 bis 00:10 Show Sechserpack Verliebt & Verlassen Verliebt und Verlassen D 2006 16:9 HDTV Merken Sketch-Comedy, heute mit dem Thema "Verliebt & Verlassen": "Mäuschen", "Hase" und die ganze Palette an kuscheligen Nagetieren sind sehr beliebt bei turtelnden Pärchen. "Hengst" und "wilder Stier" z. B. sollen den Partner andererseits im Bett auf Hochtouren bringen. In Alltags-Situationen sollte aber der Gebrauch von derartigen Kosenamen wohlüberlegt sein ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Gäste: Gäste: Mirco Reseg, Thomas M. Held, Hanno Friedrich, Emily Wood, Nina Vorbrodt, Shirin Soraya Originaltitel: Sechserpack Altersempfehlung: ab 6