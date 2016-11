SAT.1 Emotions 20:15 bis 20:40 Comedyserie Ben and Kate Unterm Tisch USA 2012 2016-11-13 05:00 16:9 Merken Nachdem die beiden Geschwister ihre Eltern verloren, trennten sich die Lebenswege des etwas verplanten Ben und der zielstrebigen Kate. Jetzt, Jahre später, besucht Ben seine Schwester immer wieder und genießt die Ordnung ihrer Wohnung als Ruhepol in seinem chaotischen Leben. Diesmal ist er in der Stadt, um die letzte Chance bei seiner Jugendliebe zu nutzen - denn die steht kurz davor, einen Anderen zu heiraten ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Dakota Johnson (Kate Fox) Nat Faxon (Ben Fox) Lucy Punch (BJ) Maggie Elizabeth Jones (Maddie Fox) Echo Kellum (Tommy) Jon Foster (George) Lauren Miller (Darcy) Originaltitel: Ben and Kate Regie: Jake Kasdan Drehbuch: Dana Fox Kamera: Uta Briesewitz Musik: Michael Andrews Altersempfehlung: ab 6

