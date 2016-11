kabel eins 14:25 bis 15:20 Krimiserie Navy CIS: L.A. Projekt Overwatch USA 2011 2016-11-13 07:15 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Die Pathologin Rose stößt bei der Obduktion eines Leichnams auf eine Navy-Kodierung und will das Navy CIS-Team informieren. Doch plötzlich dringen zwei Männern in die Pathologie ein und entwenden die Leiche. Die Ermittler kommen dem "Projekt Overwatch" auf die Spur - einer streng geheimen Navy-Operation, bei der Zielpersonen per Satellit auf einen Meter genau lokalisiert werden können. Das Projekt gerät in Gefahr, als ein Hacker in die dafür entwickelte Software eindringt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Chris O'Donnell (G. Callen) LL Cool J (Sam Hanna) Daniela Ruah (Kensi Blye) Linda Hunt (Henrietta Lange) Eric Christian Olsen (Marty Deeks) Barrett Foa (Eric Beal) Renée Felice Smith (Nell Jones) Originaltitel: NCIS: Los Angeles Regie: Karen Gaviola Drehbuch: Lindsay Sturman Kamera: Victor Hammer Musik: Jay Ferguson Altersempfehlung: ab 6