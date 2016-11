kabel eins 11:45 bis 12:45 Krimiserie Castle Tanz mit dem Tod USA 2012 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Kurz vor dem Halbfinale der TV-Tanzshow "A Night of Dance" wird eine der Kandidatinnen ermordet: das Society-Girl Odette Morton. Sie war die Favoritin des Wettbewerbs - musste sie deshalb sterben? Doch dann sagt ein Zeuge aus, dass Odette in der Woche vor ihrem Tod ungewöhnlich nervös gewesen sein soll. Außerdem traf sie sich mit einem zwielichtigen Mann. Holte sie ihr altes Leben ein? Bis vor einem halben Jahr verkehrte die junge Frau im Drogenmilieu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Nathan Fillion (Richard Castle) Stana Katic (Kate Beckett) Susan Sullivan (Martha Rodgers) Jon Huertas (Javier Esposito) Seamus Dever (Kevin Ryan) Tamala Jones (Lanie Parish) Molly C. Quinn (Alexis Castle) Originaltitel: Castle Regie: Kevin Hooks Drehbuch: Andrew W. Marlowe, Moira Kirland Kamera: Bill Roe Musik: Robert Duncan Altersempfehlung: ab 12