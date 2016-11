kabel eins 08:05 bis 09:00 Krimiserie Unforgettable Wer ist Mr. Kilborn? USA 2013 16:9 Dolby Digital HDTV Merken Eine Bande gewiefter Einbrecher macht amerikanische Großstädte unsicher und sichert sich bei allen Coups fette Beute. Als nächstes ist eine New Yorker Bank im Visier der Diebe. Carrie soll undercover in die Gruppe eingeschleust werden, um herauszubekommen, wer die Leute sind - bislang wissen nicht einmal die Mitglieder der Truppe, wie ihr Gegenüber aussieht. Besonders um den Anführer rankt sich ein Geheimnis ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Poppy Montgomery (Carrie Wells) Dylan Walsh (Al Burns) Michael Gaston (Mike Costello) Kevin Prowse (Plainclothes Cop) Daya Vaidya (Nina Inara) Dallas Roberts (Eliot Delson) Jane Curtin (Joanne Webster) Originaltitel: Unforgettable Regie: Seith Mann Drehbuch: Spencer Hudnut Kamera: Donald E. Thorin jr. Musik: Jacob Groth Altersempfehlung: ab 12

