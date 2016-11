RTS Deux 14:40 bis 15:20 Sonstiges Once Upon a Time Secret maléfique USA 2015 Merken Maintenant que Cruella et Ursula sont en ville, Mary Margaret et David les soupçonnent de ne pas être venus à Storybrooke uniquement pour y couler des jours paisibles mais craignent que leur passé commun ne resurgisse et vienne perturber Emma. Ils craignent également qu'elles ne cherchent à faire revenir Maléfique. Henry et Regina sont toujours en quête de l'auteur ; Henry semble avoir trouvé un indice dans le livre des contes. Il pense que Pinocchio serait la clef du mystère et se tourne vers lui en espérant qu'il pourrait se souvenirs de détails qui le mettraient sur la bonne piste... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ginnifer Goodwin (Snow White / Mary Margaret Blanchard) Jennifer Morrison (Emma Swan) Lana Parrilla (Regina Mills) Josh Dallas (Prince Charming / David Nolan) Emilie de Ravin (Belle French) Colin O'Donoghue (Killian Jones) Jared Gilmore (Henry Mills) Originaltitel: Once Upon a Time Regie: Adam Horowitz Drehbuch: Andrew Chambliss, Kalinda Vazquez Musik: Mark Isham