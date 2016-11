kabel1 classics 07:30 bis 09:05 Komödie Das darf man nur als Erwachsener USA 1984 16:9 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Pubertätsprobleme: Die 15-jährige Samantha ist unglücklich in einen älteren, liierten Mitschüler verknallt, hat einen peinlichen Verehrer an der Backe und ist total von ihrer Familie genervt. Als dann auch noch die Großeltern ihr Zimmer belagern und der chaotische japanische Austauschschüler eigentlich eine Rund-um-die-Uhr-Überwachung bräuchte, platzt Samantha fast der Kragen. Doch das Schicksal meint es gut mit ihr: Die erste Liebe klopft an die Tür ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Molly Ringwald (Samantha Baker) Anthony Michael Hall (Geek) Justin Henry (Mike Baker) Michael Schoeffling (Jake Ryan) Haviland Morris (Caroline Mulford) Gedde Watanabe (Long Duk Dong) Paul Dooley (Jim Baker) Originaltitel: Sixteen Candles Regie: John J. Hughes Drehbuch: John J. Hughes Kamera: Bobby Byrne Musik: Ira Newborn Altersempfehlung: ab 16

