Kabel1 Doku 17:15 bis 18:00 Dokumentation Dangerous Grounds - Der Kaffee-Jäger Papua-Neuguinea USA 2012 2016-11-15 02:45 16:9 HDTV Merken Todd Carmichael ist auf den berühmt-berüchtigten Straßen in Papua Neuguinea unterwegs. Die Straßen sind in einem sehr schlechten Zustand und außerdem finden dort regelmäßig Gewaltverbrechen statt. Auf seiner Suche nach einzigartigen Kaffeesorten besticht er einen Wachmann und versucht ein Buschflugzeug zu fliegen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dangerous Grounds