Kabel1 Doku 05:25 bis 06:10 Dokumentation Restoration Man - Retter der Ruinen Der Wasserturm in Congleton GB 2010 2016-11-12 14:45 16:9 HDTV Überraschung! Andy Critchlow hat ohne das Wissen seiner Freundin Ana Perkins einen denkmalgeschützten Wasserturm bei einer Auktion ersteigert. Er ist fest entschlossen, das Gebäude in ein modernes Wohnhaus zu verwandeln - auch wenn das bedeutet, dass das Paar während der Bauphase bei Andys Eltern lebt. Andy will den kompletten Umbau in Eigenregie erledigen. Ob das gut geht? George Clarke findet unterdessen einiges über die Geschichte des Wasserturms heraus. Moderation: George Clarke Originaltitel: The Restoration Man