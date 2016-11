MTV 23:55 bis 00:50 Dokusoap Geordie Shore: Why Aye Love You Geordie Shore: Why Aye Love You GB Merken "Geordie Shore: Why Aye Love You" wirft einen Blick zurück auf fünf verrückte Jahre, in denen die Geordies Party machten, sich liebten und trennten und um die Welt reisten, und zeigt, warum wir sie so lieben. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Geordie Shore: Why Aye Love You