Servus TV 11:40 bis 12:43 Serien Der Doktor und das liebe Vieh GB 1989 Stereo 16:9 HDTV Merken Der Tierarzt Siegfried Farnon plagt sich mit Gartenarbeit. Als ein Esel in der Nachbarschaft krank wird, ist das ein willkommener Grund zur Flucht. Indes taucht Landstreicher Roddy auf, der sich nicht nur um Witchells Schafe kümmern, sondern auch den verwilderten Garten auf Vordermann bringen will. Farnon ist sehr erfreut. Doch dann beginnen die unterschiedlichsten Gegenstände im Haus zu verschwinden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Christopher Timothy (James Herriot) Robert Hardy (Siegfried Farnon) Lynda Bellingham (Helen Herriot) Margaretta Scott (Mrs. Pumphrey) Geoffrey Bayldon (Geoff Hatfield) Ian Bleasdale (David Braithwaite) Annie Leon (Mrs. Tibbett) Originaltitel: All Creatures Great and Small Regie: Michael Brayshaw Drehbuch: Michael Russell Musik: Johnny Pearson