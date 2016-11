Servus TV 11:35 bis 12:28 Dokumentation Fremde Traditionen Neukaledonien - Die Wurzelsucher F 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken Filmemacher Alexandre Mostras reist diesmal nach Neukaledonien, wo das melanesische Volk der Kanaken lebt. In der Kultur der Kanaken stellt Erde den Ursprung des Lebens dar. Die Menschen zollen deshalb ihrem Land großen Respekt. Das Land gehört nicht den Menschen, sondern die Menschen dem Land. Die Yams-Wurzel verfügt in der Esskultur der Kanaken über einen besonderen Stellenwert, aber auch für die verschiedenen Traditionen der Kanaken ist sie unabdinglich: Zeremonien, Handel, Hochzeiten und Schlüsselereignisse. Der Filmemacher Alexandre Mostras nimmt deshalb teil an der Regenzeremonie der Kanaken, für die die Menschen Masken, Kostüme, Lieder, Tänze und Ansprachen vorbereiten. In Google-Kalender eintragen Originaltitel: Traits d'Union Regie: Alexandre Mostras Drehbuch: Alexandre Mostras Kamera: Alexandre Mostras