SAT.1 Gold 20:15 bis 21:15 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Glück im Spiel USA 1994 2016-11-12 00:05 Merken Matthew droht der Bau seines Hauses über den Kopf zu wachsen: Er hat keinen Penny mehr in der Tasche, und sein Kredit bei Loren Bray ist auch erschöpft. Als der professionelle Pokerspieler Julius Hoffman in die Stadt kommt, ist Matthew sofort fasziniert von dem Mann und lässt sich in die Geheimnisse des Kartenspiels einweihen. Zunächst ist ihm das Glück hold und er gewinnt eine nicht unerhebliche Summe, doch dann schlägt das Schicksal zu. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Orson Bean (Loren Bray) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Sara Davidson Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis

