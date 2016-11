SAT.1 Gold 14:20 bis 15:10 Arztserie Dr. Quinn - Ärztin aus Leidenschaft Mit strenger Hand USA 1994 Merken In Colorado Springs sind alle von der neuen Lehrerin Miss Chambers begeistert. Doch als immer mehr Eltern ihre verletzten Kinder bei Dr. Quinn behandeln lassen, keimt in der Ärztin ein Verdacht, der schließlich von Brian bestätigt wird: Miss Chambers züchtigt ihre Schüler körperlich. Dr. Quinn lässt eine Versammlung einberaumen, doch die meisten Eltern sind auf Seiten der Lehrerin. Dann eskaliert die Situation jedoch ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jane Seymour (Dr. Quinn - Medicine Woman) Joe Lando (Byron Sully) Chad Allen (Matthew Cooper) Erika Flores (Colleen Cooper) Shawn Toovey (Brian Cooper) Jonelle Allen (Grace) Barbara Babcock (Dorothy Jennings) Originaltitel: Dr. Quinn, Medicine Woman Regie: Chuck Bowman Drehbuch: Nancy Bond Kamera: Roland "Ozzie" Smith Musik: William Olvis