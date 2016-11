SAT.1 Gold 11:15 bis 12:05 Serien Bonanza Die Tänzerin USA 1964 Merken Die junge Kellie tritt im Saloon mit einem Geiger auf. Ihr großer Traum ist es, eine richtige Tänzerin zu werden und im Ballettröckchen auf einer Bühne zu stehen. Doch dazu ist Virginia City irgendwie nicht der richtige Ort. Wieder einmal spielt Hoss den Retter in der Not: Er macht Kellie mit einem berühmten Ex-Tänzer bekannt ... In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Lorne Greene (Ben Cartwright) Michael Landon (Little Joe Cartwright) Dan Blocker (Hoss Cartwright) Pernell Roberts (Adam Cartwright) Barrie Chase (Kellie) Douglas Fowley (Ned Conrad) Douglas Fowley (Ned) Originaltitel: Bonanza Regie: Don McDougall Drehbuch: Frank Chase, David Dortort Kamera: Haskell B. Boggs, Haskell Boggs Musik: David Rose